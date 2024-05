Ângelo Pereira arguido. Vereador de Lisboa envolvido no caso Tutti-Frutti

Ângelo Pereira, vereador da Câmara de Lisboa e presidente da distrital do PSD, foi constituído arguido no âmbito do processo Tutti-Frutti. A notícia foi confirmada à RTP por fonte próxima da autarquia de Lisboa. Angêlo Pereira, que tem os pelouros da Segurança, Proteção Civil e Desporto, terá sido constituído arguido há pouco mais de uma semana.