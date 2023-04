Aniversário do PS deve servir para reflexão interna, diz José Manuel dos Santos

Celebrar o aniversário com humildade democrática e sem triunfalismos é o conselho dado pelo dirigente socialista no dia em que se assinala meio século da fundação do Partido Socialista.





O aniversário do PS é assinalado com uma homenagem a Mário Soares e Maria Barroso. António costa e o presidente do partido, Carlos César, marcam presença numa cerimónia no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.O dia termina com um jantar comemorativo em que, além do secretário-geral do PS, participam o chanceler alemão Olaf Scholz e o antigo primeiro-ministro de Espanha Felipe González.Ausente das comemorações vai estar o dirigente histórico socialista António Campos.





Em carta dirigida a António Costa e à qual a agência Lusa teve acesso, António Campos acusa a atual direção de se desviar da matriz fundadora do partido e de estar a perder os valores da defesa do Estado de direito democrático.

O antigo braço direito das direções socialistas de Mário Soares e apoiante à liderança de José Sócrates, sublinha que no PS o valor da solidariedade sempre esteve presente, mesmo nos momentos de forte divergência interna.