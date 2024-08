O antigo ministro do Ambiente e da Ação Climática disse que não é com um "processo de submissão do PS" que se chega a um acordo para o Orçamento do Estado, e pediu seriedade ao Governo.

No discurso de abertura da academia socialista, Cordeiro sublinhou que o PS é alternativa de governação, e alertou que não é preciso um "exercício de adivinhação" para saber o que vai acontecer ao Orçamento do Estado se o Governo não discutir antes com o PS.