Antigo ministro do Trabalho Eusébio Marques de Carvalho morre aos 91 anos

Nascido em 27 de julho de 1935, em Lisboa, Eusébio Marques de Carvalho foi ministro do Trabalho entre 1978 e 1981, nos IV e VI Governos Constitucionais da AD, liderados por Carlos Mota Pinto e por Francisco Sá Carneiro e, após a sua morte, interinamente por Diogo Freitas do Amaral, respetivamente.

Foi também ministro da Reforma Administrativa no VII Governo Constitucional, da AD, liderado por Francisco Pinto Balsemão.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, Eusébio Marques de Carvalho foi ainda membro do Conselho de Gerência da CENTRALCER -- Central de Cervejas, E.P. e Presidente entre 1984 e 1988.

Após retirar-se dos meandros políticos, o advogado, que sempre fez questão de se manter sem qualquer filiação partidária e que chegou a exercer a profissão em Timor-Leste, "escreveu vários livros sobre vários temas e em vários estilos, de prosa e poesia, em edições de autor que oferecia aos que se lhe aproximam do sentimento de pertença à comunidade humana", adianta a família, na nota de pesar enviada à agência Lusa.

O funeral de Eusébio Marques de Carvalho será realizado na quarta-feira, no Centro Funerário de Cascais, com chegada ao crematório de Alcabideche pelas 14:00 e a cremação pelas 16:00, refere-se na mesma nota.