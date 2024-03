António Costa apelou ao voto e revelou ansiedade com noite eleitoral

Foto: Carlos M. Almeida - EPA

Questionado sobre se, sabendo o que sabe hoje, voltaria a demitir-se, o ainda primeiro-ministro respondeu que "os deveres de consciência não têm momento".



"Eu tenho um dever de proteger as instituições e um primeiro-ministro não pode nem deve estar sob suspeição. As decisões subsequentes, nomeadamente a convocação de eleições, já são decisões que me transcendem, mas não vamos reabrir essa discussão", frisou.



António Costa revelou ainda nervosismo com a noite eleitoral de hoje, confessando que a ansiedade é maior enquanto adepto do que enquanto jogador, fazendo uma analogia futebolística.



O atual chefe do Governo avançou que, se o resultado desta noite não for bom, irá ao hotel Altis expressar solidariedade para com os seus colegas socialistas. "Se o resultado for aquele que eu desejo, ninguém precisa de mim para a festa", declarou.