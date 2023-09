António Costa apresenta conjunto de medidas de alívio económico

Foto: Nuno Veiga - Lusa

IVA , IRS, transportes, apoio aos jovens, entre outras, foram diversas as medidas económicas, apresentadas ontem à noite, em Évora, pelo primeiro-ministro. O chefe de Governo António Costa esteve na Academia Socialista e adiantou que a atuação do Estado é focado nas pessoas e na construção do futuro do país.