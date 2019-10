António Costa apresenta lista de 50 secretários de Estado

O primeiro ministro indigitado apresentou esta segunda-feira em Belém, pelas 11h00, a lista dos secretários de Estado que completam o XXII Governo Constitucional, e o Presidente da República aceitou-a.

São 50 nomes, dos quais 18 mulheres e 32 homens. Foram ainda criadas três novas Secretarias de Estado, naquele que já é o maior Governo desde 1976.





No total, incluindo o primeiro-ministro, o XXII Governo Constitucional terá 70 elementos, somando ministros e secretários de Estado, dos quais 26 mulheres e 44 homens. O peso das mulheres no conjunto do novo Governo será de 37,1 por cento.







um quarto dos 108 deputados eleitos pelo PS nas últimas eleições legislativas (27) vão em breve transitar da Assembleia da República para o XXII Governo Constitucional. Veja aqui a lista dos 50 nomes indigitados para as Secretarias de Estado do XXII Governo Constitucional. De acordo com a lista divulgada esta manhã,





Entre os novos secratários de Estado, inclui-se o nome de Patrícia Gaspar, segunda comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e sua porta-voz durante os incêndios de 2017.







Escolhida por António Costa e pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, Patrícia Gaspar vai ser a primeira mulher a ocupar a Secretaria de Estado da Proteção Civil.







João Galamba vai ficar com a pasta da Energia e ser Adjunto de João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática.

De regresso ao Governo está também Jorge Seguro Sanches que fica agora na Defesa. De regresso ao Governo está também





Já Jamila Madeira, deputada e ex-presidente da Juventude Socialista, fica como Adjunta de Marta Temido, ministra da Saúde. 50 Secretarias de Estado





Foram criadas três novas Secretarias de Estado.







A da Integração e Migrações, sob a alçada da Ministra da Presidência, entregue a Claudia Pereira.





A dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes, no Ministério da Defesa, atribuída a Catarina Sarmento.





E a Secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Media no Ministério da Cultura, que irá ser tutelada por Nuno Artur Silva, antigo administrador da RTP.





Cinco Ministérios - Negócios Estrangeiros, Finanças, Economia e Transição Digital, Ambiente e Ação Climática e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - recolhem o maior número de Secretarias de Estado, com quatro cada um.





Seguem-se a Presidência, a Defesa Nacional, a Administração Pública e Modernização Administrativa, a Educação e as Infraestruturas e Habitação, com três Secretarias de Estado cada.





António Costa apresentou há praticamente uma semana a lista de ministros, 19 - mais dois do que na anterior legislatura e com quatro ministros de Estado: Pedro Siza Vieira, Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno.

Catorze nomes repetem-se, entre eles os de três anteriores secretários de Estado que subiram a ministros: Ana Mendes Godinho (Trabalho e Segurança Social), Maria do Céu Albuquerque (Agricultura) e Alexandra Leitão (Administração Pública e Modernização Administrativa).

Posse adiada







O PSD pretende nomeadamente que mais de 35 mil votos contabilizados como nulos, por não terem associado o documento de identificação, passem a ser contados como abstenção.







O Tribunal Constitucional pediu aos partidos para se pronunciarem até às 09h00 da manhã desta segunda-feira, tendo agora 48 horas para apresentar conclusões.





A nomeação e posse de todo o XXII Governo Constitucional "estão previstas para esta semana, em data a determinar", lê-se no sítio da Presidência da República.





O PS considerou "incompreensível e inaceitável" o pedido de revisão dos resultados da emigração apresentado pelo PSD e acusa os sociais-democratas de "má fé" e de "absoluto desprezo" pelos votos dos emigrantes.



devido a reclamações sobre a forma como foram apurados os votos dos emigrantes, o que levou à suspensão da publicação oficial do resultado das eleições.