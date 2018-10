António Costa assegura aumentos na Função Pública

Foto de Nuno Veiga/Lusa (arquivo)

António Costa em entrevista àquela estação de televisão, em São Bento, questionado sobre os aumentos de pensões e salários na administração pública no próximo ano, numa altura em que os sindicatos exigem aumentos entre 3 e 4 por cento para todos os trabalhadores.



Na mesma entrevista, o primeiro-ministro descartou a possibilidade de descer o IVA na eletricidade mas garante que é possível baixar a fatura energética das famílias de outra forma.





Uma alternativa proposta por António Costa contrariando as exigências do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista que querem a descida do IVA na eletricidade. Ora, António Costa diz que essa alteração teria um custo que o Orçamento não consegue suportar.Quanto a boas notícias orçamentais António Costa garante que o próximo orçamento vai ter uma "inovação radical" com a introdução do passe único de transportes em Lisboa e no Porto.António Costa, entrevistado na TVI, garantindo que as negociações para o orçamento do próximo ano estão a correr bem.O primeiro-ministro mostrou-se pouco confiante na possibilidade de PCP e Bloco de Esquerda entrarem num eventual futuro Governo do PS.António Costa diz que o grau de compromisso à esquerda dá para serem amigos, mas não dá para casar.António Costa, entrevistado na noite de segunda-feira na TVI, por Sérgio Figueiredo e Judite de Sousa. O primeiro-ministro deixou a garantia de que as negociações para o orçamento do próximo ano estão a correr bem.