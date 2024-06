António Costa cita Cavaco sobre Conselho Europeu

O ex-primeiro-ministro recusa comentar a ausência de acordo entre os chefes de Estado e de Governo na distribuição das presidências da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. É a esta instituição que António Costa é apontado como possível e principal candidato.





Questionado sobre o jantar informal entre os principais lideres europeus de onde não saíram ainda propostas concretas para algumas das principais instituições europeias, o antigo primeiro-ministro lembrou Cavaco Silva para fugir às questões dos jornalistas.





António Costa participou, esta tarde em Lisboa, num encontro sobre a Europa que contou com a presença do antigo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy.