António Costa. Defesa de Israel deve ser feita no cumprimento do direito internacional

O primeiro-ministro e secretário-geral socialista abriu esta manhã a Comissão Nacional do PS, que se reúne em Lisboa, e foi lá que sublinhou ainda que a defesa de Israel perante os ataques do Hamas deve ser feita no cumprimento do direito internacional.





Perante os socialistas, António Costa disse ainda que "um mundo civilizado, mesmo a guerra está sujeita à lei"



A Comissão Nacional do PS, na FIL, em Lisboa que prossegue à porta fechada. Na ordem de trabalhos está a marcação do Congresso do PS, que deve ocorrer no terceiro fim de semana de março, e a aprovação do regulamento das eleições diretas para o cargo de secretário-geral, que vai ter como recandidato o primeiro-ministro António Costa.