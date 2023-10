O primeiro-ministro destacou aos jornalistas a parte do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 5 de outubro em que este alerta que se devem antecipar as questões para tomar as decisões dizendo que isso é "particularmente oportuno" no momento em que está de partida para o Conselho Europeu em Granada, Espanha, onde se vai discutir o futuro da Europa e o alargamento da UE que se pretende que seja de sucesso.