António Costa diz que há um sentimento nacional de revolta perante greve dos motoristas

O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que a reunião de segunda-feira será a derradeira oportunidade para travar a paralisação com início previsto a 12 de agosto.



O primeiro-ministro garante que, se não houver acordo, o Executivo tudo fará para minimizar o impacto da greve.



Sindicato lamenta palavras de António Costa

Em reação às declarações do Primeiro-ministro, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas refere que as palavras de António Costa são a prova de que o poder político está aliado ao poder económico.Numa declaração enviada à RTP, a Estrutura Sindical adianta que para António Costa não são importantes as ilegalidades, nem a forma desumana como os motoristas são tratados, nem os contratos que ficaram por cumprir do lado das empresas.O advogado do Sindicato, Pedro Pardal Henriques, considera lamentável a declaração do Chefe do Governo.