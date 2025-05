António Costa e o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, chegaram a acordo na batalha judicial que os opunha desde 2022. No livro de memórias, Carlos Costa revelou que foi pressionado por António Costa, em 2016, para não retirar a empresária angolana Isabel dos Santos da administração do BIC. O então primeiro-ministro avançou com um processo cível por ofensa à honra, exigindo que o antigo governador se retratasse.