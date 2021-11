António Costa: "Não podemos descansar à sombra da vacinação"

Sem querer antecipar ou especular sobre futuras decisões, António Costa adianta queAinda assim, o chefe de Governo admite que não se pode "descansar à sombra da vacinação", alertando para a necessidade de manter os hábitos da máscara, higiene das mãos, entre outros.

Na sexta-feira haverá nova reunião de peritos no Infarmed para avaliar a situação atual da Covid-19 e possíveis medidas restritivas a adotar perante a evolução pandémica.

"Parlamento mantém mecanismos de fiscalização"

Sobre a situação política atual, o primeiro-ministro não dramatiza sobre a evolução da pandemia quando faltam poucas semanas para as eleições legislativas antecipadas.



"Não antecipo, sinceramente, que tenhamos de adotar medidas que impliquem a existência do estado de emergência. Mas o Parlamento, mesmo dissolvido, mantém mecanismos de fiscalização da atuação do Governo", sublinha.







António Costa alerta ainda que o vírus continua a circular e assume especial preocupação com a época do Natal que se aproxima, com o habitual regresso dos emigrantes e as reuniões familiares.







, adverte, mas "não devemos atuar precipitamente", acrescenta o primeiro-ministro.