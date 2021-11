António Costa pede maioria estável para próximo ciclo governativo

O primeiro-ministro admitiu que a fórmula da “geringonça” se encontra esgotada, tendo também atribuído ao BE e ao PCP a responsabilidade por esse esgotamento. António Costa criticou nomeadamente Catarina Martins por alegadamente ter colocado como condição para o entendimento uma mudança na direcção do PS.



Na entrevista, Costa afirmou que os dois parceiros de esquerda da “geringonça” deveriam ter deixado em aberto, na votação inicial na generalidade, a possibilidade de chegarem a acordos com o PS na discussão da especialidade. Mas, à pergunta sobre se haveria margem para acordos negociar sobre o salário mínimo ou sobre a Segurança Social na discussão da especialidade, admitiu que isso seria muito difícil.



António Costa evitou sempre reclamar uma maioria absoluta e preferiu-lhe a formulação de uma maioria estável e de um reforço da posição do PS, de modo a que o eleitorado obrigasse BE e PCP a reflectirem sobre o que considera ter sido o erro de ambos na votação deste orçamento. E fez questão de afirmar que, na Câmara de Lisboa, teve sempre abertura ao diálogo, tendo maioria ou não a tendo.



O primeiro-ministro justificou a dissolução do parlamento pelo presidente, afirmando que a rejeição do orçamento logo na votação inicial da generalidade esvaziava de sentido qualquer tentativa de fazer aprovar um segundo orçamento com o mesmo governo.



Noutras questões, elogiou as Forças Armadas por terem dado início à investigação do tráfico de diamantes na República Democrática do Congo, manifestou a expectativa de que a crise política não impeça a melhor utilização das verbas do PRR e admitiu a necessidade de reforçar a vacinação, segundo disse para que as pessoas com mais de 65 anos e comorbilidades possam festejar o Natal em segurança.