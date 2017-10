António Costa promete soluções para revitalizar interior de Portugal

29 Out, 2017, 19:12 / atualizado em 29 Out, 2017, 19:15 | Política

António Costa ouviu habitantes e deixou a garantia de que - após a reconstrução das casas de primeira habitação - será encontrada uma solução para as outras, que permitem um vínculo ao interior de quem está nas cidades do litoral.



Reunindo depois com as forças vivas do concelho e recordando o esforço realizado em Pedrógão Grande, o primeiro-ministro lembrou a responsabilidade acrescida de recuperar agora, depois dos incêndios de 15 de outubro, cerca de 800 casas nas regiões norte e centro.



"Somos mais", para o conseguir, afirmou o primeiro-ministro demonstrando o seu optimismo.



O chefe do Executivo sublinhou ainda a necessidade de fazer "melhor" do que há 12 anos, quando era ministro da Administração Interna e foi necessário igualmente reerguer das cinzas a Pampilhosa da Serra, como fez questão de lembrar.António Costa sublinhou ainda a importância de planear a revitalização da Beira Interior, dando destaque ao plano piloto e à consulta pública que decorreu durante o verão e que juntou autarquias e forças vivas dos concelhos.Depois dos incêndios de Pedrógão Grande, muito presente no discurso de António Costa que destacou os progressos verificados naquela região para auxiliar as vítimas, o Executivo decidiu criar a "unidade de Missão para a revitalização da Beira Interior", recordou ainda o primeiro-ministro.