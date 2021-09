António Costa volta à polémica sobre o fecho da refinaria da GALP em Matosinhos

Lusa

O primeiro-ministro voltou a falar sobre o encerramento da GALP em Matosinhos e explica a lição que queria dar à petrolífera. A empresa devia ter utilizado o fundo de transição justa e a legislação para proteção dos trabalhadores e do futuro do território. Em artigo esta manhã no jornal Público, António Costa escreve que este processo deve servir de exemplo para todas as empresas que vão passar por situações semelhantes.