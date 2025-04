António Filipe acredita no poder da luta contra os problemas atuais

O deputado do PCP António Filipe avisou que a democracia "está sob ameaça dos que tentam denegrir as suas conquistas", mas manifestou-se convicto de que terá "força suficiente para derrotar os seus inimigos".Num discurso na sessão solene do 25 de Abril, na Assembleia da República, António Filipe reconheceu que, "para muitos portugueses", o momento atual pode ser de "desencanto, de deceção e de descrença"."Desencanto com o incumprimento de promessas feitas e com o defraudar de expectativas criadas. Deceção com uma ação governativa distante das promessas feitas e insensível às reais preocupações das pessoas. Descrença em relação a uma prática política que não contribui para a resolução dos problemas do povo e do país", enumerou.De cravo vermelho na lapela, António Filipe avisou que "a democracia está hoje sob a ameaça dos que tentam denegrir as suas conquistas"."Mas a luta de muitas décadas do povo português pela liberdade e a democracia, as transformações progressistas conquistadas na Revolução de Abril, a capacidade de luta já demonstrada em numerosas situações pelos trabalhadores e pelas populações em defesa dos seus direitos, e a vitalidade com que a afirmação dos valores de Abril se encontra presente nas novas gerações, são razões de confiança em que a democracia portuguesa tem força suficiente para derrotar os seus inimigos", sustentou.Para António Filipe, "está nas mãos do povo e na sua ação a realização dessa vida melhor que Abril iniciou" e que está "nos antípodas de uma direita retrógrada, obscurantista e profundamente reacionária"."Existem capacidades e a coragem necessária para afirmar os valores da democracia e para que o justo descontentamento social se assuma como uma força de luta por transformações sociais de sentido progressista", disse.





c/ Lusa