António Filipe diz que degradação do SNS "não é percepção, é realidade"

O candidato apoiado pela CDU, em jeito de resposta, deixou uma pergunta:. E de seguida rematou dizendo que



Em Campo Maior, aproveitou também para falar da regionalização, culpando a revisão constitucional de 1997 por o processo não ter avançado, quando na altura Marcelo Rebelo de Sousa era líder do PSD e Luís Marques Mendes líder parlamentar do partido. António Filipe apontou mesmo "responsabilidades diretas por não ter existido em Portugal regiões administrativas".