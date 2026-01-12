António Filipe diz que degradação do SNS "não é percepção, é realidade"

Em Campo Maior, de visita a uma IPSS, António Filipe deixou críticas às últimas declarações do primeiro-ministro, que diz que "há percepção de caos no SNS".

Inês Martins

Foto: Inês Martins

O candidato apoiado pela CDU, em jeito de resposta, deixou uma pergunta: "eu pergunto se vermos pessoas a morrer por falta de assistência é uma percepção ou é uma realidade?". E de seguida rematou dizendo que o SNS está num estado "gravíssimo".

Em Campo Maior, aproveitou também para falar da regionalização, culpando a revisão constitucional de 1997 por o processo não ter avançado, quando na altura Marcelo Rebelo de Sousa era líder do PSD e Luís Marques Mendes líder parlamentar do partido. António Filipe apontou mesmo "responsabilidades diretas por não ter existido em Portugal regiões administrativas".    
