Política
Presidenciais 2026
António Filipe diz que degradação do SNS "não é percepção, é realidade"
Em Campo Maior, de visita a uma IPSS, António Filipe deixou críticas às últimas declarações do primeiro-ministro, que diz que "há percepção de caos no SNS".
Foto: Inês Martins
Em Campo Maior, aproveitou também para falar da regionalização, culpando a revisão constitucional de 1997 por o processo não ter avançado, quando na altura Marcelo Rebelo de Sousa era líder do PSD e Luís Marques Mendes líder parlamentar do partido. António Filipe apontou mesmo "responsabilidades diretas por não ter existido em Portugal regiões administrativas".