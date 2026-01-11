António Filipe diz que futuro dos jovens não pode ser "emigração forçada"

"O futuro dos nossos jovens não pode ser a emigração forçada pelos baixos salários, pela precariedade e pela negação do direito à habitação", afirmou o candidato à Presidência da República apoiado pelo PCP e pelo PEV num comício, em Lisboa.

O ex-deputado comunista acrescentou: - "Quando os direitos fundamentais dos jovens são negados no presente, não nos podemos limitar a remeter a concretização desses direitos para um futuro mais ou menos distante, adiando o que é preciso fazer já".

É, por isso, afirmou, preciso "acabar com as propinas" no ensino superior, garantir residências públicas para os estudantes deslocados, um apoio social escolar adequado às condições económicas dos estudantes e famílias.

"É preciso o apoio social escolar adequado às condições económicas dos estudantes e das suas famílias. É preciso virar a página de um ensino superior mercantilizado e isso não pode ser para um futuro distante, isto tem de ser para já, porque é necessário que estas medidas sejam tomadas já", defendeu.

Os jovens e o pacote laborais foram dos temas focados por António Filipe nesta que foi, desde o inicio da campanha oficial, a iniciativa de campanha que juntou mais apoiantes.

Para o candidato presidencial, "uma das principais ameaças aos direitos e condições de vida dos jovens, dos trabalhadores em geral, mas também à própria democracia, é o pacote laboral" proposto pelo Governo.

António Filipe advertiu que, "para não prejudicar" os candidatos daquilo a que tem chamado "consenso neoliberal", tais como os candidatos da direita, Gouveia e Melo e António José Seguro, o Governo "adiou a discussão para um momento posterior, mas não desistiu".

"O Governo não desistiu de aprovar o pacote laboral. O pacote laboral vai ser derrotado, mas ainda não foi derrotado. E o único caminho para o derrotar é continuar a luta e no próximo dia 13 [terça-feira] lá estaremos, lá estarei, na manifestação convocada pela CGTP-IN", afirmou.

A manifestação da central sindical está marcada para terça-feira, em Lisboa.

"E o voto da minha candidatura é um voto contra o pacote laboral, é um voto pelos direitos, é um voto pela democracia. Já afirmei várias vezes nesta campanha e creio que não é demais repetir, entre os interesses das grandes confederações empresariais e os direitos dos trabalhadores, eu não tenho a mínima dúvida do lado em que estou, é do lado dos trabalhadores, do lado da justiça social, do lado da democracia", sublinhou.

Para concluir que o "presente e o futuro dos nossos jovens exigem um novo rumo para o país".

António Filipe foi recebido com uma ovação no cheio pavilhão desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa, onde, entre os muitos apoiantes da sua candidatura, se encontravam o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, os antigos líderes do PCP Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas, o eurodeputado João Oliveira, a ex-secretária-geral da CGTP Isabel Camarinha e Heloísa Apolónia (PEV).

Lá dentro também se ouviram, repetidamente, as palavras de ordem que têm acompanhado o ex-deputado comunista nesta corrida a Belém: "Abril presente, António a presidente".

Os candidatos às eleições presidenciais são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

A segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 8 de fevereiro.