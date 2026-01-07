António Filipe encosta Seguro ao centro-direita

Foto: Inês Martins

Numa caminhada até à praia, Heloísa Apolónia quis sensibilizar António Filipe para a questão das alterações climáticas e da erosão costeira.



Em declarações aos jornalistas e no rescaldo do debate da noite anterior, António Filipe reafirmou que não desiste da corrida a Belém, mesmo depois de Jorge Pinto ter deixado essa hipótese em cima da mesa. O candidato apoiado pela CDU disse que António José Seguro não representa os interesses da esquerda, e encostou o adversário a Gouveia e Melo e a Marques Medes.



Junto à praia, António Filipe recebeu ainda um manifesto de apoio com 200 assinaturas de ecologistas.