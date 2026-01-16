Política
António Filipe fala numa campanha "motivadora com muita participação"
António Filipe encerra a campanha em Loures, com apoiantes e confiante "num bom resultado na candidatura".
"Estou confiante. O povo português é soberano, vai decidir e em função do que forem os resultados, creio que o resultado da minha candidatura é importante mesmo para além das eleições presidenciais, para afirmação dos valores da esquerda, dos valores da Constituição".
António Filipe admitiu ter feito uma campanha com o objetivo de mobilizar "contra as políticas de direita que tem vindo a governar o país".