António Filipe fala numa campanha "motivadora com muita participação"

"Temos ainda muitos eleitores indecisos que vão ter de decidir o seu voto daqui até domingo", afirmou, acrescentando que considera que teve uma campanha "muito motivadora, com muita participação".



"Estou confiante. O povo português é soberano, vai decidir e em função do que forem os resultados, creio que o resultado da minha candidatura é importante mesmo para além das eleições presidenciais, para afirmação dos valores da esquerda, dos valores da Constituição".



António Filipe admitiu ter feito uma campanha com o objetivo de mobilizar "contra as políticas de direita que tem vindo a governar o país".