António Filipe garante que a sua "candidatura é para levar até ao fim" e está aberto a consensos

"Esta candidatura é para levar até ao fim", garantiu António Filipe aos jornalistas durante a sessão de apresentação da sua candidatura presidencial, na Voz do Operário, em Lisboa.

Questionado se admite retirar a sua candidatura caso António Sampaio da Nóvoa decida avançar com uma candidatura, António Filipe, apoiado pelo PCP, respondeu que a sua candidatura "é insubstituível" e a sua "importância" não pode ser assumida por "nenhuma [das candidaturas] existentes, muito menos das inexistentes".

Sobre se conta com o apoio de outros partidos além do PCP, António Filipe respondeu que a sua candidatura "não se dirige aos partidos políticos, mas aos portugueses em geral", que "não se conformam com o estado a que o país chegou e aspiram a que haja uma alternativa".

Antes, no seu discurso de apresentação, António Filipe considerou que, nas suas "mais de três décadas" como deputado à Assembleia da República, conseguiu mostrar que "é possível conciliar a defesa intransigente das posições políticas de cada um e o combate leal a posições políticas diferentes, com um sentido de equilíbrio e de abertura a consensos em que todos os democratas se possam rever".

"É esse o sentido da minha, da nossa candidatura. É a candidatura de um comunista, com a confiança e o apoio dos seus camaradas, mas rejeita que a queiram limitar às fronteiras de uma afirmação partidária", frisou.

António Filipe afirmou que a sua candidatura é a de "todos os que não aceitam um caminho de degradação da democracia nem se resignam perante uma sociedade cada vez mais injusta".

"É a candidatura que constitui o espaço de convergência de todos os que se reveem na Constituição, independentemente das suas opções políticas e partidárias", destacou.