O antigo secretário-geral do PS escolheu a cidade onde vive para a apresentação formal, que vai acontecer esta tarde no Centro Cultural e de Congressos das Caldas.



Seguro diz que é um "homem livre, sem amarras" e acredita que tem muita gente com ele dentro e fora do partido.



O lema da candidatura a Belém, é "O país precisa de mudança e esperança".