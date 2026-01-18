António José Seguro é o candidato mais votado com 30,69%, com 1.150 freguesias apuradas
António José Seguro é o candidato mais votado com 30,69% nas eleições presidenciais de hoje, quando estão apurados os resultados provisórios em 1.150 das 3.259 freguesias e 47 de 109 consulados.
André Ventura é o segundo candidato mais votado, com 26,97%, e Luís Marques Mendes é o terceiro, com 14,82%, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral às 20:00.
É o seguinte o quadro completo dos resultados globais às 20:00 horas, de acordo com os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna -- Administração Eleitoral:
Fontes: Agência Lusa, SGMAI-AE - Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral