António José Seguro eleito Presidente com 66,83%

António José Seguro teve 3.505.846 votos, que corresponde a 66,83%, e André Ventura obteve 1.739.745 votos (33,17%).

Os resultados finais das presidenciais serão divulgados após a assembleia de apuramento geral da eleição para Presidente da República, marcada para segunda-feira, no Tribunal Constitucional, em Lisboa.

Após a realização de eleições, hoje, em 20 freguesias, incluindo os concelhos de Álcácer do Sal (Setúbal), Arruda dos Vinhos (Lisboa) e Golegã (Santarém), devido às consequências do mau tempo, é o seguinte o quadro completo dos resultados globais, de acordo com os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna -- Administração Eleitoral:

Fontes: Agência Lusa, SGMAI-AE - Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral