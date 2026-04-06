António José Seguro inicia a Presidência Aberta e ouve queixas sobre corte de estrada e falta de apoios

Presidente da República visita Oleiros em parque de campismo reaberto e apela ao turismo na zona
O parque de campismo reabriu no dia 1 de abril, depois de ter sido afetado pelas tempestades há dois meses.
Presidente anuncia encontro com especialistas para melhorar apoio imediato às populações em caso de catástrofe
António José Seguro revelou que na próxima semana vai promover uma reunião com especialistas e pretende levar toda a informação possível sobre o que "correu mal ou menos bem" no apoio imediato às populações.
"Uma parte dos problemas persistem" e o "propósito é fazer acelerar esses apoios"
"Não tenho uma visão a preto e branco das situações", diz Seguro
O Presidente da República diz que vai ouvir todas as vozes e só fará uma avaliação no final.
António José Seguro inicia a Presidência Aberta na Sertã e ouve queixas sobre corte de estrada e falta de apoios
O Presidente da República está a visitar um hotel que foi afetado pela tempestade. Antes mesmo de chegar, saiu do carro para falar com pessoas que protestavam por um corte de estrada.
O Presidente garantiu-lhes que vai levar a questão ao Governo amanhã, já que vai ter a reunião semanal com o primeiro-ministro, mesmo com a presidência aberta a decorrer.
Antigo assessor de Soares sugere "isenção partidária" nas presidências abertas de Seguro
Mário Baptista Coelho foi assessor de Mário Soares durante os dois mandatos como presidente e acompanhou as presidências abertas criadas pelo antigo chefe de Estado. Considera que na altura foi "limpa de intervenções partidárias".
No Ponto Central da RTP Antena 1, Baptista Coelho recorda a preparação da presidência aberta do ambiente, em 1994, em que foi pedido "silêncio absoluto" nos contactos, temas e localizações.
"Não houve qualquer instrumentalização partidária", garante, apontando antes para uma "intervenção completamente limpa de intervenções partidárias", algo que "marcou completamente a presidência".
Este modelo é uma forma de "levar a presidência ao país", descreve Mário Baptista Coelho.
Nas memórias do antigo assessor está um primeiro mandato de Mário Soares feito de presidências de âmbito regional, atravessadas por várias temáticas.
Presidente da República vai estar em 18 concelhos
O presidente da República vai estar em 18 concelhos dos distritos de Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Santarém para acompanhar o ritmo da reconstrução e dos apoios dados.