António José Seguro inicia a Presidência Aberta e ouve queixas sobre corte de estrada e falta de apoios

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António José Seguro inicia a Presidência Aberta e ouve queixas sobre corte de estrada e falta de apoios

O Presidente da República, António José Seguro, inicia hoje a sua primeira Presidência aberta. Serão cinco dias pela região Centro, começando nos distritos de Castelo Branco e Santarém.

RTP /

Lusa

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RTP /

Presidente da República visita Oleiros em parque de campismo reaberto e apela ao turismo na zona

O parque de campismo reabriu no dia 1 de abril, depois de ter sido afetado pelas tempestades há dois meses.

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O Presidente reiterou o pedido que já tinha feito na Sertã, o de que os portugueses poderiam ir de férias para esta zona. Fala mesmo num "gesto de solidariedade".

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RTP /

Presidente anuncia encontro com especialistas para melhorar apoio imediato às populações em caso de catástrofe

António José Seguro revelou que na próxima semana vai promover uma reunião com especialistas e pretende levar toda a informação possível sobre o que "correu mal ou menos bem" no apoio imediato às populações.

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A intenção, diz o Presidente da República, é evitar que os mesmos erros possam ser cometidos no futuro.
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RTP /

"Uma parte dos problemas persistem" e o "propósito é fazer acelerar esses apoios"

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O Presidente garante que vem ao centro do país para ouvir todas as vozes, mas considera que esta Presidência Aberta tem de ter consequências e assume que o propósito é fazer acelerar os apoios".

"Ouço primeiro. Falo sempre depois", assegura. 

"O país não pode ter memória curta para uma tragédia tão grande", reitera.

Refere que quando estava a preparar que locais visitar nesta Presidência Aberta se apercebeu que há locais onde os problemas persistem.
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RTP /

"Não tenho uma visão a preto e branco das situações", diz Seguro

O Presidente da República diz que vai ouvir todas as vozes e só fará uma avaliação no final.

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"Quero que esta semana seja para dar voz a quem perdeu a voz", refere. 

O Presidente faz apelo ainda aos portugueses para que possam ir de férias para as zonas afetadas, ajudando a economia a recuperar".

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RTP /

António José Seguro inicia a Presidência Aberta na Sertã e ouve queixas sobre corte de estrada e falta de apoios

O Presidente da República está a visitar um hotel que foi afetado pela tempestade. Antes mesmo de chegar, saiu do carro para falar com pessoas que protestavam por um corte de estrada.

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Seguro fez perguntas ao gerente João de Brito sobre a recuperação, se já tinha recebido apoios ou não. 

No caso, foi com capacidade própria de tesouraria que o hotel pode iniciar a recuperação, que garantiu ainda que o processo com a seguradora está a decorrer. 

António José Seguro foi saiu do carro antes de chegar ao hotel, perante um protesto por causa do estado em que estão ainda as estradas. Eram cerca de meia centena de pessoas que exigiam a reabertura de um troço da estrada nacional 2, em Pedrógão Pequeno.“Senhor Presidente precisamos de ajuda. A N2 é a nossa sobrevivência”, lia-se numa sarja.

O Presidente garantiu-lhes que vai levar a questão ao Governo amanhã, já que vai ter a reunião semanal com o primeiro-ministro, mesmo com a presidência aberta a decorrer.
O Presidente da República, recebido com palmas, ouviu as queixas destes populares e prometeu levar já o assunto à reunião semanal de terça-feira com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que será em Tomar.


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Gonçalo Costa Martins, Eduarda Maio - RTP Antena 1 /

Antigo assessor de Soares sugere "isenção partidária" nas presidências abertas de Seguro

Mário Baptista Coelho foi assessor de Mário Soares durante os dois mandatos como presidente e acompanhou as presidências abertas criadas pelo antigo chefe de Estado. Considera que na altura foi "limpa de intervenções partidárias".

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No dia em que António José Seguro parte para a primeira presidência aberta, para acompanhar a recuperação da região Centro após as tempestades, Mário Baptista Coelho deixa à equipa do atual Presidente da República uma sugestão: que mantenham as presidências abertas longe de tricas políticas locais e nacionais que possam minar o sucesso do trabalho no terreno.

 "Há uma coisa que eu sugeria que é não uma equidistância mas uma isenção partidária dos temas que vier a abordar", aponta Mário Baptista Coelho, professor universitário e antigo assessor de Mário Soares.

No Ponto Central da RTP Antena 1, Baptista Coelho recorda a preparação da presidência aberta do ambiente, em 1994, em que foi pedido "silêncio absoluto" nos contactos, temas e localizações.

"Não houve qualquer instrumentalização partidária", garante, apontando antes para uma "intervenção completamente limpa de intervenções partidárias", algo que "marcou completamente a presidência".

Este modelo é uma forma de "levar a presidência ao país", descreve Mário Baptista Coelho.

Nas memórias do antigo assessor está um primeiro mandato de Mário Soares feito de presidências de âmbito regional, atravessadas por várias temáticas.

Já as iniciativas do segundo mandato estavam viradas para um modelo temático, de "levar a presidência como cicerone desse tema", recorda, isto é, como guia dos temas e com a intervenção de especialistas na matéria.
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RTP /

Presidente da República vai estar em 18 concelhos

O presidente da República vai estar em 18 concelhos dos distritos de Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Santarém para acompanhar o ritmo da reconstrução e dos apoios dados.

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Populações, empresas e autarquias têm lamentado atrasos nos apoios, já dois meses depois das tempestades. 
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