António José Seguro inicia a Presidência Aberta e ouve queixas sobre corte de estrada e falta de apoios

Seguro fez perguntas ao gerente João de Brito sobre a recuperação, se já tinha recebido apoios ou não.





No caso, foi com capacidade própria de tesouraria que o hotel pode iniciar a recuperação, que garantiu ainda que o processo com a seguradora está a decorrer.





António José Seguro foi saiu do carro antes de chegar ao hotel, perante um protesto por causa do estado em que estão ainda as estradas. Eram cerca de meia centena de pessoas que exigiam a reabertura de um troço da estrada nacional 2, em Pedrógão Pequeno.“Senhor Presidente precisamos de ajuda. A N2 é a nossa sobrevivência”, lia-se numa sarja.



O Presidente garantiu-lhes que vai levar a questão ao Governo amanhã, já que vai ter a reunião semanal com o primeiro-ministro, mesmo com a presidência aberta a decorrer.

O Presidente da República, recebido com palmas, ouviu as queixas destes populares e prometeu levar já o assunto à reunião semanal de terça-feira com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que será em Tomar.





