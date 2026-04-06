António José Seguro inicia Presidência Aberta em Castelo Branco e Santarém

António José Seguro inicia a Presidência Aberta na Sertã
O Presidente da República está a visitar um hotel que foi afetado pela tempestade.
Antigo assessor de Soares sugere "isenção partidária" nas presidências abertas de Seguro
Mário Baptista Coelho foi assessor de Mário Soares durante os dois mandatos como presidente e acompanhou as presidências abertas criadas pelo antigo chefe de Estado. Considera que na altura foi "limpa de intervenções partidárias".
No Ponto Central da RTP Antena 1, Baptista Coelho recorda a preparação da presidência aberta do ambiente, em 1994, em que foi pedido "silêncio absoluto" nos contactos, temas e localizações.
"Não houve qualquer instrumentalização partidária", garante, apontando antes para uma "intervenção completamente limpa de intervenções partidárias", algo que "marcou completamente a presidência".
Este modelo é uma forma de "levar a presidência ao país", descreve Mário Baptista Coelho.
Nas memórias do antigo assessor está um primeiro mandato de Mário Soares feito de presidências de âmbito regional, atravessadas por várias temáticas.
Presidente da República vai estar em 18 concelhos
O presidente da República vai estar em 18 concelhos dos distritos de Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Santarém para acompanhar o ritmo da reconstrução e dos apoios dados.