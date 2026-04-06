António José Seguro inicia Presidência Aberta em Castelo Branco e Santarém

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António José Seguro inicia Presidência Aberta em Castelo Branco e Santarém

O Presidente da República, António José Seguro, inicia hoje a sua primeira Presidência aberta. Serão cinco dias pela região Centro, começando nos distritos de Castelo Branco e Santarém.

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António José Seguro inicia a Presidência Aberta na Sertã

O Presidente da República está a visitar um hotel que foi afetado pela tempestade.

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Seguro fez perguntas ao gerente João de Brito sobre a recuperação, se já tinha recebido apoios ou não. 

No caso, foi com capacidade própria de tesouraria que o hotel pode iniciar a recuperação, que garantiu ainda que o processo com a seguradora está a decorrer. 

António José Seguro foi saiu do carro antes de chegar ao hotel, perante um protesto por causa do estado em que estão ainda as estradas. O Presidente garantiu-lhes que vai levar a questão ao Governo amanhã, já que vai ter a reunião semanal com o primeiro-ministro, mesmo com a presidência aberta a decorrer.

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Gonçalo Costa Martins, Eduarda Maio - RTP Antena 1 /

Antigo assessor de Soares sugere "isenção partidária" nas presidências abertas de Seguro

Mário Baptista Coelho foi assessor de Mário Soares durante os dois mandatos como presidente e acompanhou as presidências abertas criadas pelo antigo chefe de Estado. Considera que na altura foi "limpa de intervenções partidárias".

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No dia em que António José Seguro parte para a primeira presidência aberta, para acompanhar a recuperação da região Centro após as tempestades, Mário Baptista Coelho deixa à equipa do atual Presidente da República uma sugestão: que mantenham as presidências abertas longe de tricas políticas locais e nacionais que possam minar o sucesso do trabalho no terreno.

 "Há uma coisa que eu sugeria que é não uma equidistância mas uma isenção partidária dos temas que vier a abordar", aponta Mário Baptista Coelho, professor universitário e antigo assessor de Mário Soares.

No Ponto Central da RTP Antena 1, Baptista Coelho recorda a preparação da presidência aberta do ambiente, em 1994, em que foi pedido "silêncio absoluto" nos contactos, temas e localizações.

"Não houve qualquer instrumentalização partidária", garante, apontando antes para uma "intervenção completamente limpa de intervenções partidárias", algo que "marcou completamente a presidência".

Este modelo é uma forma de "levar a presidência ao país", descreve Mário Baptista Coelho.

Nas memórias do antigo assessor está um primeiro mandato de Mário Soares feito de presidências de âmbito regional, atravessadas por várias temáticas.

Já as iniciativas do segundo mandato estavam viradas para um modelo temático, de "levar a presidência como cicerone desse tema", recorda, isto é, como guia dos temas e com a intervenção de especialistas na matéria.
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Presidente da República vai estar em 18 concelhos

O presidente da República vai estar em 18 concelhos dos distritos de Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Santarém para acompanhar o ritmo da reconstrução e dos apoios dados.

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Populações, empresas e autarquias têm lamentado atrasos nos apoios, já dois meses depois das tempestades. 
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