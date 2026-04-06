António José Seguro inicia Presidência Aberta em Castelo Branco e Santarém

Seguro fez perguntas ao gerente João de Brito sobre a recuperação, se já tinha recebido apoios ou não.





No caso, foi com capacidade própria de tesouraria que o hotel pode iniciar a recuperação, que garantiu ainda que o processo com a seguradora está a decorrer.





António José Seguro foi saiu do carro antes de chegar ao hotel, perante um protesto por causa do estado em que estão ainda as estradas. O Presidente garantiu-lhes que vai levar a questão ao Governo amanhã, já que vai ter a reunião semanal com o primeiro-ministro, mesmo com a presidência aberta a decorrer.



