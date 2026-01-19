António José Seguro quer ser "o presidente dos novos tempos"

Foto: José Coelho - Lusa

"Ao longo desta caminhada semeámos esperança, colhemos confiança".



O candidato apoiado pelo PS frisou que recebeu votos "oriundos de todos os campos políticos, o que reforça ainda mais a natureza independente desta candidatura".



"Reafirmo com total clareza: sou livre, vivo sem amarras e assim agirei como presidente da República", "esta não é uma candidatura partidária nem nunca será", declarou, acrescentando que "hoje, com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro".



"Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós para, unidos, derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses", declarou Seguro.



O candidato, que arrecadou o primeiro lugar, frisou que para si "não há portugueses bons nem portugueses maus, portugueses de primeira e portugueses de segunda; somos todos Portugal".



"Regressei para unir os portugueses. Jamais terei um presidente e uma parte dos portugueses contra a outra parte. Jamais", assegurou, recebendo mais uma ronda de aplausos. "Com a vossa confiança serei o presidente de todos os portugueses, e faço esse juramento diante de vós".



"Serei o presidente leal à Constituição da República. Serei o presidente para cuidar e melhorar o que está bem e para mudar o que está mal. E há tanto para mudar, a começar na saúde", priorizou.



O candidato não esqueceu também "a pobreza, os salários e as pensões baixas", assim como "a falta de habitação".



"Estou pronto para ser o presidente dos novos tempos, para fazermos de Portugal um país moderno e justo, onde o Estado funcione a economia seja mais competitiva, com empregos qualificados e com melhores salários", afirmou.



Na visão de António José Seguro, "a política ou serve para melhorar a vida das pessoas, ou então não serve para rigorosamente nada".



"Confiança, equilíbrio, exigência, ambição nortearão a minha ação como vosso presidente da República se vier a merecer, como espero, a confiança dos portugueses", acrescentou.