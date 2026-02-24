António José Seguro recebe primeiro-ministro em Queluz

(em atualização)





O presidente eleito está reunido com o primeiro-ministro no Palácio Nacional de Queluz, onde António José Seguro tem um gabinete de trabalho até tomar posse como chefe de Estado.





É o primeiro encontro entre os dois, depois da eleição de António José Seguro.

Além da apresentação formal de cumprimentos, uma nota divulgada à comunicação social indica que o encontro deverá servir para Luís Montenegro apresentar, em detalhe, a António José Seguro, o Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência detinadoa recuperar os estragos provocados pelas tempestades e de prevenção de calamidades.





Na sexta-feira, o Governo aprovou as linhas gerais deste programa, destinado à recuperação dos danos provocados pelas recentes tempestades.



O primeiro-ministro já tinha manifestado a intenção de envolver os partidos políticos, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o seu sucessor, António José Seguro, e também os parceiros sociais, autarquias locais, governos regionais e academia para "um aprofundamento político" do PTRR.





Montenegro também já tinha mencionado que tencionava apresentar a versão inicial do PTRR ao presidente eleito durante esta semana, e que contava com "todos os partidos" com representação parlamentar para o seu desenho e aprovação.





Na segunda-feira, também o ainda presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi ouvido pelo primeiro-ministro sobre a proposta de criação do programa PTRR, destinado à recuperação dos danos provocados pelas recentes tempestades.

