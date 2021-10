António Pires de Lima abandona CDS-PP

À RTP, disse não concordar com o adiamento do congresso do CDS, por ser perfeitamente compatível legitimar o líder e seguir para eleições legislativas.





O ex-ministro foi ainda mais longe e garantiu não estar em condições de apelar ao voto num partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos.





É a mais recente saída dos centristas. Depois de Adolfo Mesquita Nunes dar o mote, juntaram-se mais quatro baixas.





No mesmo dia em que João Almeida anunciou também que vai deixar o parlamento. Uma decisão já tomada há algum tempo, agora precipitada.