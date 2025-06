António Vitorino anuncia que está fora da corrida a Belém

"Não me apresentarei a candidato. Eu sempre disse, fui sempre coerente, de que devia haver apenas um candidato nesta área politica (...) e manifestamente há um dado objetivo: a minha candidatura não conseguiu reunir o consenso para poder ser uma candidatura única desta área e portanto eu não me apresentarei", anunciou esta noite António Vitorino na SIC Notícias.



O antigo comissário europeu enfatizou que não reúne "as condições para ser o candidato do centro-esquerda".