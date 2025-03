António Vitorino prepara política externa dos socialistas

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, está a promover, desde quarta-feira e até à próxima semana, sessões que têm como objetivo produzir o Manifesto Legislativas 2025, com o qual o partido se vai apresentar às eleições legislativas de 18 de maio.Maria João Rodrigues, presidente da Fundação para Estudos Progressivos Europeus, José Neves, presidente do Cluster Português para as Indústrias de Aeronáutica, do Espaço e da Defesa, Margarida Marques, que já foi secretária de Estado dos Assuntos Europeus, deputada e eurodeputada, são outros nomes que vão dar os seus contributos sobre esta área.