Foto: Pedro A. Pina - RTP

O apagão demonstrou que não há um plano de contingência comum a todas as 42 unidades do SNS. Quatro dias depois da falta geral de energia, o Ministério da Saúde admite que há duas áreas a repensar: o abastecimento dos geradores das Unidades Locais de Saúde e as comunicações.