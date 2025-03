Foto: Reuters

O Grupo Solverde não se pronuncia sobre a mais recente informação que dá conta de que a Política de Privacidade do site do Grupo não é atualizada desde 2020. Depois de se saber que em 2021 contratou os serviços da empresa familiar de Luís Montenegro, a SpinumViva, o Jornal Económico noticia que a Política de Privacidade do site não é revista há mais de quatro anos. A Spinumviva presta serviços no domínio da proteção de dados pessoais.