Aperto de mão sela acordo entre Governo e PSD

Foto: Lusa

Os acordos foram selados com um aperto de mão durante uma reunião entre o primeiro-ministro, António Costa, e o líder do PSD, Rui Rio. António Costa voltou a sublinhar a necessidade de alargar consensos em nome do interesse nacional.



Do lado do PSD, Rui Rio também repetiu argumentos: "É bom para o país, é bom para o PSD".



Os acordos foram formalizados quase dois meses depois do encontro entre o primeiro-ministro e o líder do PSD a 20 de fevereiro, logo a seguir ao Congresso do PSD que consagrou Rui Rio como líder do partido.



Reportagem de Susana Barros.