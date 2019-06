Apoio de 6500 euros será para emigrantes que queiram voltar com família

Stefano Rellandini - Reuters

Miguel Cabrita diz que se trata de um "apoio que pode ir até aos 6500 euros dependendo de vários factores".







Para começar "há um apoio direto ao custo de instalação". Depois, "há uma outra parte deste apoio que é dirigido às despesas com viagens, com transportes de bens" ou até "com o reconhecimento de qualificações que pode ser feito".







O valor de ajuda do Estado pode atingir o valor máximo, os tais 6500 euros, através de "um apoio adicional que não é muito frequente nas políticas ativas de emprego", diz o secretário de Estado do Emprego. "As pessoas têm famílias, muitas vezes levaram as famílias de Portugal ou consituiram familias nos sítios para onde emigraram. Há aqui uma parte do apoio e é isto que pode fazer com que chegue aos 6500 euros". Uma valor, explica, de ajuda "por cada membro adicional do agregado familiar".







"Felizmente o país está a gerar oportunidades de emprego em setores muito diversificados, em regiões muito diversas e também com diferentes níveis de qualificação", daí a oportunidade deste programa.







Sobre que pessoas podem ser abrangidas, Miguel Cabrita diz que, "evidentemente, quando olhamos para o nosso mercado de trabalho, claro que é importante a questão de qualificação. Portanto, se pudermos atrair pessoas qualificadas, esse é um objitevio importante".







E esse, diz, "é o primeiro gatilho para poder dizer às pessoas para voltarem. Porque quando partiram, provavelmente partiram porque não tiveram oportunidades. Felizmente neste momento a economia portuguesa e o mercado de trabalho estão a gerar oportunidades"