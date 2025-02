Após denúncia do Bloco. Secretária de Estado da Habitação nega deter empresas imobiliárias

A secretária de Estado da Habitação nega que detenha empresas imobiliárias depois da revelação do Bloco de Esquerda de que mais sete governantes têm empresas no setor. Mariana Mortágua denunciou os casos dos secretários de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, da Defesa, do Trabalho, da Cultura e da Economia. O BE apontava para mais um potencial conflito de interesses no Governo por causa da lei dos solos. Também a ministra da Cultura desmentiu ter qualquer participação numa imobiliária.