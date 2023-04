Após Ourmières-Widener. Comissão parlamentar de inquérito à TAP ouve Alexandra Reis

Alexandra Reis é a quarta personalidade ouvida pela comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda, depois da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), dadministrador financeiro da empresa, Gonçalo Pires, e da presidente executiva, Christine Ourmières-Widener.Escolhida pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, para secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis protagoniza a polémica que começou no Natal, altura em que onoticiou que a então governante tinha recebido uma indemnização de cerca de 500 mil euros para sair antecipadamente da administração da TAP.

O caso levou à demissão do então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do secretário de Estado Hugo Mendes, além da própria Alexandra Reis, que esteve menos de um mês no Governo.





A IGF concluiu que o acordo para a saída antecipada de Alexandra Reis da TAP era nulo e que ia pedir a restituição dos valores.



Saída de Alexandra Reis não “foi pessoal”

Na terça-feira, na mesma Comissão de Inquérito, Christine Ourmières-Widener, a ainda CEO da TAP, afirmou que havia “um desalinhamento” com a estratégia da ex-administradora e “não foi nada pessoal”.



Christine Ourmières-Widener garantiu aos deputados “que não esteve envolvida em qualquer decisão” sobre o valor da indeminização de 500 mil euros recebidos por Alexandra Reis quando saiu da companhia aérea, frisando que o assunto “foi tratado pelas entidades competentes”.



A CEO ta TAP realçou ainda que “não tomou nenhuma decisão relevante” no processo de saída e que atuou como um intermediário entre o Governo e os advogados. E garantiu que não falou com o ministro das Finanças, Fernando Medina, sobre o caso.



E explicou que “não sabia que não havia coordenação entre o Ministério das Infraestruturas e Habitação e o Ministério das Finanças, tão pouco sabia que o Ministério das Infraestruturas não tinha poder para aprovar este acordo, bem como não sabia que havia um risco legal, naquela altura”.



Em relação à possibilidade do administrador financeiro ter conhecimento do valor da indeminização à ex-administradora, Christine Ourmières-Widener não confirmou, adiantando apenas que teve mais do que uma conversa sobre esta saída com este responsável.



“Depois disso, sobre o valor mesmo não posso confirmar porque não me lembro exatamente. Não posso confirmar que tinha conhecimento do valor”.



A ainda CEO da TAP admitiu que, apesar de não estar envolvida nas nomeações posteriores de Alexandra Reis, quer para a NAV quer para secretária de Estado, ficou surpreendida.

Na terça-feira, na mesma Comissão de Inquérito, Christine Ourmières-Widener, a ainda CEO da TAP,“Não tinha o perfil necessário para ocupar o cargo devidamente, pelo que era necessário uma reorganização".quando saiu da companhia aérea, frisando que o assunto “foi tratado pelas entidades competentes”.A CEO ta TAP realçou ainda que “não tomou nenhuma decisão relevante” no processo de saída e que atuou como um intermediário entre o Governo e os advogados. E garantiu que não falou com o ministro das Finanças, Fernando Medina, sobre o caso.E explicou que “não sabia que não havia coordenação entre o Ministério das Infraestruturas e Habitação e o Ministério das Finanças, tão pouco sabia que o Ministério das Infraestruturas não tinha poder para aprovar este acordo, bem como não sabia que havia um risco legal, naquela altura”.Em relação à possibilidade do administrador financeiro ter conhecimento do valor da indeminização à ex-administradora, Christine Ourmières-Widener não confirmou, adiantando apenas que teve mais do que uma conversa sobre esta saída com este responsável.“Depois disso, sobre o valor mesmo não posso confirmar porque não me lembro exatamente. Não posso confirmar que tinha conhecimento do valor”.A ainda CEO da TAP admitiu que, apesar de não estar envolvida nas nomeações posteriores de Alexandra Reis, quer para a NAV quer para secretária de Estado, ficou surpreendida.





c/Lusa