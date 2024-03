Foto: Tiago Miguel Pereira da Costa - RTP

O militante do Bloco de Esquerda que estava escalado para uma mesa de voto e que disse, nas redes sociais, que não iria contabilizar os votos do Chega e da AD já não vai participar no ato eleitoral de domingo.

O esclarecimento foi feito esta segunda-feira de manhã por Mariana Mortágua, durante um passeio de barco no estuário do Sado. A coordenadora do Bloco de Esquerda lamentou a afirmação desse militante nas redes sociais.



Mariana Mortágua acusou ainda André Ventura de estar a tentar aproveitar o caso para falar de condicionamentos eleitorais que não existem.