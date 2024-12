Aprovada proposta de referendo sobre o alojamento local em Lisboa

Foto: Nuno Patrício - RTP

A iniciativa popular recebeu o voto favorável da maioria dos deputados municipais e vai agora ser remetida ao Tribunal Constitucional.



Teresa Mamede, do Movimento "Referendo p'la Habitação", não esconde a satisfação com este passo em frente.



A proposta de referendo sobre o alojamento local foi aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, PAN, Verdes, Livre e dois deputados não inscritos.



PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, PPM e um deputado não inscrito votaram contra. PCP e Aliança abstiveram-se.