Aprovada resolução do JPP para criar programa "Parlamento sénior" na Assembleia da República

Aprovada resolução do JPP para criar programa "Parlamento sénior" na Assembleia da República

Os deputados aprovaram hoje um projeto de resolução do JPP para criar o programa "Parlamento sénior" na Assembleia da República, visando "promover a participação cívica e política das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos".

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Esta recomendação (sem força de lei) foi aprovada com a abstenção dos partidos que sustentam o executivo (PSD e CDS-PP) e o voto favorável dos restantes deputados e prevê que a primeira sessão do programa se realize no próximo ano.

O JPP propõe que estejam representados todos os círculos eleitorais, que possam participar universidades seniores, centros de dia, estruturas residenciais, instituições de ensino, associações de reformados, pensionistas e pessoas idosas e outras entidades representativas, e que sejam abertas também candidaturas individuais.

É proposto que sejam asseguradas igualmente "condições de acessibilidade física, comunicacional e digital e os apoios necessários à participação de pessoas com deficiência, mobilidade condicionada ou reduzida literacia digital".

De acordo com a proposta, os objetivos do programa passam por "promover a cidadania ativa e incentivar a participação cívica e política das pessoas mais velhas, dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate e o processo de formação das decisões, promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e a construção de decisões coletivas, incentivar a reflexão e o debate sobre um tema de interesse nacional, definido anualmente".

"Proporcionar a experiência de participação em processos de representação, deliberação e aprovação de recomendações, estimular as capacidades de expressão e argumentação, com respeito pelos valores da tolerância e do diálogo construtivo, valorizar o conhecimento, as competências e a experiência acumulados ao longo da vida, assegurar que as propostas das pessoas mais velhas são ouvidas junto dos órgãos do poder político, combater o idadismo e os estereótipos que associam o envelhecimento à passividade ou à perda de capacidade de intervenção" e "reforçar a solidariedade entre gerações e a coesão social e territorial", são outros propósitos.

Nesta sessão plenária, foram aprovados também um texto final da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, com base em projetos de resolução do PS e do Livre, para recomendar ao Governo o reforço da ajuda humanitária à Venezuela na sequência do sismo de junho, propondo um programa especial de apoio urgente às populações.

Os deputados deram também luz verde a outra recomendação do Chega, que insta o Governo a garantir a estabilidade operacional e a segurança dos aeroportos, outra do CDS-PP para que seja criada uma estratégia nacional para o património da Justiça e três do PAN.

O partido Pessoas-Animais-Natureza sugere uma estratégia integrada e holística de combate ao incendiarismo, o reforço do financiamento e meios das associações de bombeiros e pela implementação de um dispositivo que bloqueia a ignição de veículos de transporte de passageiros, em especial crianças e jovens, quando detetar álcool.

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