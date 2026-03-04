Aprovado na especialidade "lay-off" pago a 100% com votos contra de PSD e IL
Os deputados aprovaram esta quarta-feira, na especialidade, uma proposta do Bloco de Esquerda que assegura que os trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado na sequência das tempestades, recebam 100% do salário ilíquido até ao triplo do salário mínimo nacional.
A apreciação parlamentar apresentada por Livre, PCP e BE ao decreto do Governo que estabelece o regime de `lay-off` simplificado e outras medidas de apoio às populações afetadas pelas tempestades foi hoje discutida na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão.
Nesse contexto, foram votadas propostas de alteração para alterar o diploma que estabelece o regime de `lay-off` simplificado nas empresas afetadas pelas tempestades, de modo a que os salários dos trabalhadores abrangidos por este regime sejam pagos a 100%, até ao triplo do salário mínimo, como inicialmente anunciado e não a dois terços como define o diploma.