Aprovado na especialidade "lay-off" pago a 100% com votos contra de PSD e IL

A apreciação parlamentar apresentada por Livre, PCP e BE ao decreto do Governo que estabelece o regime de `lay-off` simplificado e outras medidas de apoio às populações afetadas pelas tempestades foi hoje discutida na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão.

Nesse contexto, foram votadas propostas de alteração para alterar o diploma que estabelece o regime de `lay-off` simplificado nas empresas afetadas pelas tempestades, de modo a que os salários dos trabalhadores abrangidos por este regime sejam pagos a 100%, até ao triplo do salário mínimo, como inicialmente anunciado e não a dois terços como define o diploma.