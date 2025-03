Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O arquipélago vai a votos a 23 de março, a terceira vez em ano e meio. Estas eleições acontecem na sequência da aprovação da moção de censura apresentada pelo Chega e que fez cair o Governo regional do PSD. Apesar de as ruas do Funchal estarem já decoradas com cartazes, o ato inaugural da campanha de Miguel Albuquerque não teve uma única bandeira.