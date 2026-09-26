Arrancou na RTP "Semifrio", um programa semanal de análise política





São 50 minutos de análise política, social e económica. No lugar de comentadores estão Maria Castello Branco, Pedro Brinca, Miguel Santos Carrapatoso e Luís Aguiar-Conraria.Em foco esta semana está Mário Centeno (QUENTE), antigo ministro das Finanças que apresentou esta sexta-feira um livro sobre o seu percurso no Governo de António Costa; outra das figuras em destaque é Luís Montenegro ((SEMIFRIO), um primeiro-ministro pressionado pela subida vertiginosa do custo de vida; por fim, temos ainda Luís Neves e Carlos Cabreiro (GÉLIDO). Os dois líderes da Judiciária, ex e atual, estão sob a lupa da Justiça com o escrutínio das suas lideranças na polícia de investigação.