Política
Arrancou na RTP "Semifrio", um programa semanal de análise política
O Semifrio é o novo programa de análise política, social e económica do canal público. O ponto de partida de cada edição é a avaliação de três figuras nacionais, colocadas numa escala qualitativa, a partir da qual se desenvolve a discussão sobre os principais acontecimentos e temas da semana.
São 50 minutos de análise política, social e económica. No lugar de comentadores estão Maria Castello Branco, Pedro Brinca, Miguel Santos Carrapatoso e Luís Aguiar-Conraria.
Em foco esta semana está Mário Centeno (QUENTE), antigo ministro das Finanças que apresentou esta sexta-feira um livro sobre o seu percurso no Governo de António Costa; outra das figuras em destaque é Luís Montenegro ((SEMIFRIO), um primeiro-ministro pressionado pela subida vertiginosa do custo de vida; por fim, temos ainda Luís Neves e Carlos Cabreiro (GÉLIDO). Os dois líderes da Judiciária, ex e atual, estão sob a lupa da Justiça com o escrutínio das suas lideranças na polícia de investigação.
Em foco esta semana está Mário Centeno (QUENTE), antigo ministro das Finanças que apresentou esta sexta-feira um livro sobre o seu percurso no Governo de António Costa; outra das figuras em destaque é Luís Montenegro ((SEMIFRIO), um primeiro-ministro pressionado pela subida vertiginosa do custo de vida; por fim, temos ainda Luís Neves e Carlos Cabreiro (GÉLIDO). Os dois líderes da Judiciária, ex e atual, estão sob a lupa da Justiça com o escrutínio das suas lideranças na polícia de investigação.