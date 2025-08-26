Arrependimento. Ex-ministra Maria Luís Albuquerque arrepende-se de uma decisão
Reuters (arquivo)
Maria Luís Albuquerque confessou, esta manhã na Universidade de verão do PSD, que se arrepende de ter tomado uma medida em concreto quando era ministra das Finanças.
Esta decisão desincentivou as poupanças e o investimento dessas mesmas poupanças.
A antiga ministra das Finanças admite que, se voltasse atrás, anularia essa medida.
Atualmente, Maria Luís Albuquerque é Comissária Europeia de Estabilidade Financeira.
Nessa qualidade defende que a Europa precisa de captar dinheiro privado
e também defende a criação de um mercado único de capitais.