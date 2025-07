José Luís Carneiro escreve, num artigo de opinião no jornal Público, que a primeira marca deste Governo foi dar à extrema-direita uma inimaginável vitória política e cultural com o fim do "não é não" ao Chega.



Considera que o fim da recusa em estabelecer aproximações e alianças ao Chega é "um erro grave, com consequências muito graves".



Já no sábado, o líder socialista pediu um esclarecimento sobre a existência ou não de um Acordo entre o Governo e o Chega. Sublinhou que cabe ao primeiro-ministro esclarecer este caso.