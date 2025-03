"As pessoas querem estabilidade". PAN considera defender "preocupações da maioria dos portugueses"

Nas eleições para o Governo Regional da Madeira, que aconteceram no passado domingo, o PAN perdeu assento parlamentar. Apesar de admitir que o partido não desejava este resultado, Inês Sousa Real acredita que o mesmo não acontecerá na Assembleia da República porque os eleitores se revêem nos valores do PAN.



“O resultado que tivemos na Madeira não foi o resultado que nós desejávamos”, reconheceu. “Mas sabemos que as causa e os valores que o PAN representa na Assembleia da República são precisamente as preocupações em que a maioria dos portugueses se revê e que quer ver representados no hemiciclo”.



Referindo a defesa dos direitos das mulheres, do acesso à Habitação ou a causa animal como “preocupações” do partido Pessoas, Animais e Natureza, Inês Sousa Real frisou que são causas que “as pessoas sentem”.



“Por isso mesmo sabemos que estas preocupações, a par de outros desafios que o país enfrenta por conta desta instabilidade política, provocada pelo primeiro-ministro, (…) é evidente que estamos a falar para uma maioria”.



Apesar que apontar como “absolutamente irresponsável” a conduta de Luís Montenegro e de o culpar pela instabilidade política que levou a novas eleições, a porta-voz do PAN criticou ainda o presidente da República por dissolver “parlamento atrás de parlamento”.