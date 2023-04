"Às vezes é preciso dar ralhetes". Santos Silva recebe público em São Bento

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Augusto Santos Silva falou à RTP na tarde desta terça-feira, enquanto conversava com crianças em visita à Assembleia da República. Questionado sobre o incidente com o Chega, durante a sessão de boas-vindas a Lula da Silva, o presidente do Parlamento afirmou que a sua "obrigação é cumprir o Regimento".