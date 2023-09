Assembleia Municipal da Guarda protesta contra atraso na Linha da Beira Alta

Numa iniciativa apresentada pela deputada do CDS/PP, Cláudia Guedes, a Assembleia apelou "à intervenção urgente para resolver a situação" e que a Linha da Beira Alta seja "reaberta o mais depressa possível, de modo a restabelecer a normalidade nas atividades económicas".

A Assembleia expressou "profunda preocupação e descontentamento em relação ao atraso significativo" na reabertura da Linha.

No texto, salienta-se que "a região não pode continuar a suportar os custos deste atraso" e pede-se para que sejam fornecidas informações claras sobre a nova data de reabertura.

É realçado que a Linha desempenha "um papel crucial na região" e defende-se que o atraso na reabertura da via-férrea "tem causado prejuízos significativos para as empresas locais".

Os deputados lembraram ainda que a suspensão prolongada daquele serviço afeta a mobilidade das pessoas, "tornando as suas vidas mais difíceis e dispendiosas".

Na semana passada, o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, manifestou-se muito preocupado com as notícias de mais um adiamento da reabertura da Linha da Beira Alta.

O autarca disse esperar ansiosamente por explicações sobre os motivos que levaram a mais um adiamento da reabertura da Linha, prevista para novembro.

"Aguardamos que seja dada uma justificação plausível aos autarcas e informações sobre o plano de recuperação do atraso", sustentou Sérgio Costa no final da reunião do executivo municipal.

O autarca disse perceber "todos os constrangimentos que possam existir", mas pediu "para que sejam envidados todos os esforços para que a linha possa abrir no mais curto espaço de tempo".

Sérgio Costa realçou que o atraso das obras na Linha "pode implicar o atraso no arranque da instalação do Porto Seco", uma vez que os estaleiros das obras estão localizados na zona onde a Administração do Porto de Leixões quer implementar o Porto Seco.

A Infraestruturas de Portugal tinha anunciado em maio que a Linha da Beira Alta deveria abrir no dia 12 de novembro, depois da reabertura ter estado prevista para janeiro.

A Linha encontra-se encerrada desde abril de 2022 para obras de modernização e de aumento de capacidade, que representam um investimento de cerca de 600 milhões de euros, integrado no programa Ferrovia 2020.